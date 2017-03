Cristiano Ronaldo ka thënë se nuk e ka kërkuar emërimin e aeroportit sipas tij, në ceremoninë për nder të këtij rasti, të mërkurën në Madeira.

Disa politikanë lokal e kanë kundërshtuar këtë vendim, por presidenti i Maderiras, Migel Albuquerque, ka thënë se kjo është më e pakta që mund të bëhet për një përfaqësues kaq të denjë të regjionit.

Por asi portugez ka falënderuar të gjithë, duke theksuar se këtë gjë nuk e kishte pritur aspak.

“Të shoh se si një aeroport merr emrin tim është shumë e vecantë për mua. Të gjithë e dinë sa krenar jam me vendim tim”.

“Nuk e kam kërkuar këtë gjë. Por nuk jam hipokrit, nuk do t’u gënjej, jam shumë i lumtur”.

Madeira Airport was renamed Cristiano Ronaldo International Airport & we have no idea what was going on…#CR7 #CristianoRonaldo #Batman pic.twitter.com/gxVxjdZFyl

— Omnisport (@OmnisportNews) March 29, 2017