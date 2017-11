9:04, 4 Nëntor 2017

Cristiano Ronaldo është shpallur Golashënuesi më i mirë në botë për vitin 2016, pasi javë më parë mori çmimin The Best, nga FIFA.

Asi portugez u nderua me këtë çmim për paraqitjet e vitit të shkuar që i garantuan atij 24 gola, nga të cilët 11 me Real Madrid dhe 13 me Portugalinë.

I dyti i rendit ylli argjentinas i Barcelona, Lionel Messi me 21 rrjeta të tundura, ndërsa pas tij Edinson Cavani dhe Ahmand me nga 16 sish.

