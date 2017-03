16:43, 11 Mars 2017

Cristiano Ronaldo ka zbuluar se ai asnjëherë nuk i prekë kupat, derisa t’i fitojë ato, sepse kjo i sjell fat të keq, njofton Klan Kosova.

Superylli i Real Madrid, njëjtë ka vepruar edhe kur para vetës e pati Kupën e Konfederatave, ku tha se dëshira e tij është që ta fitojë edhe këtë trofe.

Ronaldo do të jetë pjesë e kësaj gare verën që po vjen me Portugalinë – e cila bën pjesë në një grup me mikpritësit e garës, Rusinë, pastaj Zelandën e Re dhe Meksikën në grupin A.

Kameruni, Kili, Australia dhe Gjermania janë pjesë e garës në grupin tjetër.

klankosova.tv