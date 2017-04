Cristiano Ronaldo ka regjistruar golin e 100-të në garat europiane, në fitoren e Real Madrid ndaj Bayern Munich.

Asi portugez shkëlqeu me dy gola në Allianz Arena, duke u dhënë Los Blancos fitoren, në çerekfinalen e parë të këtij edicioni të Ligës së Kampionëve.

An historic night for @Cristiano, he becomes the founder member of the 1️⃣0️⃣0️⃣ club: https://t.co/aPqDZeTTr6 #UCL pic.twitter.com/Yiaqpz9ehu

— Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2017