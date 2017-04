9:11, 2 Prill 2017

Roja e pop yllit kanadez Justin Bieber u zu nga kamerat duke ia prerë gomat një veture të shërbimit Uber, të premten në Rio De Janeiro.

Bieber ishte duke u kthyer prej një koncerti në një shtëpi të cilën e kishte marrë me qira në Brazil.

Një veturë Uber me katër persona brenda u ndal pas veturës së Justin Bieber, duke e shtyrë rojen e këngëtarit që të dalë me një thikë, sipas fotove të publikuara nga The Sun, transmeton Klan Kosova.

Roja e Bieber e kishte goditur veturën Uber dhe më pas supozohet t’ia ketë prerë gomat.

