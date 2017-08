21:00, 19 Gusht 2017

Robin Thicke dhe Paula Patton kanë arritur një zgjidhje në betejën e tyre të kujdestarisë ndaj djalit shtatëvjeçar Julian, transmeton Klan Kosova.

Çifti u nda disa vjet më parë dhe ata filluan me një luftë kujdestarie në fillim të këtij viti pasi Paula e akuzoi atë për dhunë në familje.

Kushtet e marrëveshjes së re thonë se Robin do të marrë djalin e tyre nga e hëna deri të mërkurën dhe Paula do të marrë kujdestari nga e mërkura deri të premten. Ata do të shihen në fundjavë dhe do të ndajnë shpenzimet.

Lajmi vjen vetëm një ditë pasi e dashura e Robin, April Love Geary njoftoi se ajo është shtatzënë.

