18:03, 3 Maj 2017

Roberto Carlos ka thënë se nuk ka ide se si kishte arritur ta shënonte golin e goditjes së dënimit në ndeshjen që Brazili e kishte zhvilluar ndaj Francës më 1997.

“Nuk kam ide se si e kam shënuar. I praktikoja shumë goditjet e dënimit. Por në këtë rast, umnnë vetëm e godita dhe topi u fut brenda”.

Megjithatë, Carlos beson se ndonjë ditë do të dalë dikush që godet më mirë se ai që kishte goditur 20 vjet më parë.

“Besoj që në lojën moderne, do të ketë më shumë gola si ai. Më shumë loijtarë do të jenë në gjendje që t’ia japin atë efe topi tani, dhe ju do ta shihni prapë”, shtoi Carlos.

