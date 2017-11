20:26, 2 Nëntor 2017

Vokalisti legjendar i Led Zeppelin, Robert Plant, ka thënë se disa vokale të tij në disa këngë të këtij bendi I duken të tmerrshme tani.

“Këngë si ‘Babe I’m Going To Leave You”. Vokalet e mia aty më duken të tmerrshme. Vërtetë është dashur ta mbyll këtë dreq goje”, tha Plant për The Guardian.

Plant kishte qenë vokalist i këtij grupi deri më 1980, kur ky grup ishte ndarë.

