23:03, 31 Korrik 2017

Këngëtari nga Kosova, Robert Berisha ka qenë i ftuar në emisionin ”Top Show Magazine” ku ka folur rreth karrierës dhe jetës private.

Ervin Kurti, një nga thumbuesit që ndodhej në skenë i nxorri sekretin se ai prej kohësh nuk fle me bashkëshorten Nora Istrefi.

”Gërhas. Që 6-7 vite që kur kam nisur palestër se kam qenë 72-73 kg, ndërsa tani jam 86. Është një ndryshim i madh ndoshta dhe mosha. S’është problemi që është ankuar vetëm Nora, por edhe shokët. Kur shkojmë me grup, me shokë me orkestër kur shkojmë në orkestër është ‘too loud.’ S’besoj që e lë palestrën. Është mirë dhe të flesh vetëm,” – tha ai.

Ndërkohë, Roberti sapo ka sjellë klipin e ri muzikor ‘Ska inat’ në bashkëpunim me Nora Istrefin pas shumë kërkesash që të vijnë së bashku në këngë. Ka kaluar vetëm një javë dhe projekti ka kaluar më shumë se 2 milionë klikime, transmeton Klan Kosova.

Interesante