Robbie Williams u emocionua në skenë pasi ai nderoi viktimat e sulmit në Mançester, gjatë koncertit të tij në qytet.

Këngëtari ua kushtoi këngën e tij “Angels” atyre që u vranë nga sulmuesi Salman Abedi pothuajse dy javë më parë, transmeton Klan Kosova.

Në një video të postuar në Twitter, këngëtari shihet duke luftuar me lotët.

A tearful Robbie Williams struggles to sing "Angels" – after dedicating it to the victims and families of the Manchester attacks pic.twitter.com/mC9jQuj8tU

— Stuart Rowson (@StuartRowson) June 2, 2017