22:18, 13 Shtator 2017

Rita Ora së shpejti rikthehet me projekt të ri muzikor.

Kështu bëri të ditur vetë këngëtarja me postimin e një pjese të videoklipit më të ri të këngës “Lonely Together” në bashkëpunim me Avici, e cila do të publikohet të hënën, transmeton Klan Kosova.

#LonelyTogether @avicii ft. ME video coming SOON!!!!! A post shared by Rita Ora (@ritaora) on Sep 13, 2017 at 10:09am PDT