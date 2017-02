Rita Ora dhe Justin Bieber po planifikojnë një bashkëpunim?

Kjo është ajo që fansat po mendojnë në Twitter, dhe e gjithë kjo për shkak të videos së mëposhtme e bërë në Snapchat.

Në video nga Rita, ajo është duke e dëgjuar Justin duke kënduar teksa po luan në piano. Ata po bënin një duet të këngës së famshme “All My Life” nga K-Ci dhe JoJo, transmeton Klan Kosova.

Justin dhe Rita kanë kaluar kohë së bashku në të kaluarën, kështu që kjo mund të jetë një e vërtetë – ose ndoshta ata veç kanë filluar të punojnë për këngë të reja së bashku.

@RitaOra Just posted on @instagram The video where she is singing🎤🎤 and @justinbieber Playin the 🎹🎹🎹 pic.twitter.com/K4PPmw56hu

— RITA ORA NEWS😉 (@RBot1999) February 5, 2017