18:00, 10 Gusht 2017

Këngëtarja kosovare me famë botërore, Rita Ora ka paralajmëruar surprizën e radhës për të gjithë fansat e saj, transmeton Klan Kosova.

Ajo përmes një postimi në rrjetin social “Instagram” ka treguar se bashkëpunimi me Dj Avici do të publikohet nesër.

Kënga me titull “Lonely Together”, do të vijë e shoqëruar me videoklip.

@avicii #LonelyTogether #OutTomorrow A post shared by Rita Ora (@ritaora) on Aug 9, 2017 at 12:37pm PDT

