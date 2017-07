20:30, 5 Korrik 2017

As Mahir Jagxhillar, as Imet Rrahmani e as Branimir Stojanoviq nuk do të jenë deputetë të përbërjes së re të Kuvendit të Kosovës.

Kjo, të paktën pas rinumërimit të një pjese të votave, i cili nxori më shumë vota për tre kandidatë të tjerë, transmeton Klan Kosova.

Kronikë e zgjeruar nga gazetarja Blerta Ahmeti.

