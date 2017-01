21:56, 19 Janar 2017

Akademiku, shkrimtari dhe kritiku letrar, Rexhep Qosja në Zona e Debatit në Klan Kosova, ka thënë si ringjallja e nomenklaturës jugosllave në Kosovë, e bijëve apo familjarëve të tyre, mund të jetë faj edhe i atyre që luftuan për ta cliruar Kosovën.

“Pse ata njerëz pjesë e një politike që ka vdekur janë ringjallur? Apo paardhësit e tyre? Ku qëndron faji. Mos qëndron faji tek këta që ia sollën lirinë Kosovës. Mos edhe një pjesë e fajit për degjenerimin e akademisë u takon edhe atyre. Për shkak të frikës së tyre prej fjalës së akademikëve, ndoshta!?”

Ai ka thënë se nëse Adem Demaci me gjithë ato vjet burg nuk mori kurrë një pozitë në shtetin e Kosovës dhe PDK e LDK mund të bashkëqeverisin, atëherë gjithcka është e mundur në vend.

“Adem Demaci me 28 vjet burgje serbe dhe jugosllave s’arriti të bëhet as deputet, as ministër, as kryetar kuvendi, as kryeministër, as kryetar shteti. E u bë kush s’u bë! Afrika Jugore nuk e bëri këtë gabim me Nelson Mandelën”.

“Si mund të bashkjetojnë politikish PDK-ja me LDK-në. Meqë kjo gjë është bërë e mundshme, atëherë janë të mundshme të gjitha deformimet. /klankosova.tv

