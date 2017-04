18:51, 14 Prill 2017

Seriali i famshëm “Friends” do të rikthehet në një shfaqje muzikore.

Produksioni do të jetë një parodi e komedisë origjinale amerikane, me fokus në gjashtë karakteret kryesore të tij.

Tashmë janë shkruar këngë origjinale duke iu referuar shprehjeve më të famshme të serialit si “Oh. My. God. It’s Janice” apo “We Were on a Break”.

Shfaqja, me producent Bob dhe Tobly McSmith, do të hapet këtë vit në teatrin “The Triad” në New York.

Interesante