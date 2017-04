15:17, 12 Prill 2017

Një mjuzikëll i ri i bazuar në serialin e zhanrit komedi “Friends” do të debutojë në qytetin e New York-ut më vonë gjatë këtij viti.

Produksioni i ri vjen pas një mjuziklli jozyrtar që u vu në teatrin e Çikagos vitin e kaluar, dhe ndonëse të dy projektet nuk janë zyrtarisht të lidhur me serine origjinale, interesim i madh pritet të qarkullojë në projektin e ri, ashtu siç ndodhi në Çikago, shkruan NME, transmeton Klan Kosova.

Friends! The Musical do të shfaqet në teatrin Triad të New York-ut, dhe biletat për vjeshtë do të shiten në qershor.

