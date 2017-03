23:00, 9 Mars 2017

Rihanna thuhet se është në konflikt me supermodelen Naomi Campbell.

Por kësaj radhe dukej se Rihanna-s nuk i pengonte prezenca e saj, transmeton Klan Kosova.

29 vjeçarja është parë duke pushuar në Miami në një pishinë bashkë me supermodelen e famshme.

Superylli është parë të duket mjaft bukur e veshur me një palë bikini ngjyrë bezhë dhe me një matnel shumëngjyrësh me rruza.

Shikoni më poshtë si dukej Rihanna:

