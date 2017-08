Të afërmit e udhëheqësve të opozitës të Venezuelës, Leopoldo López dhe Antonio Ledezma thonë se të dy janë ri-arrestuar.

Ata ishin nën arrest shtëpiak pas akuzave për nxitje të dhunës gjatë protestave anti-qeveritare në vitin 2014.

Të afërmit e tyre thanë se nuk e dinë se ku janë dërguar të dy, transmeton Klan Kosova.

Ky veprim vjen vetëm dy ditë pas një votimi të diskutueshëm për një Asamble Kushtetuese që u shoqërua me dhunë në rrugë.

Pak ditë para votimit, López kishte postuar një video në YouTube duke i bërë thirrje venezuelasve të dalin në rrugë në shenjë proteste.

López u transferua nga një burg ushtarak në arrest shtëpiak më 8 korrik pasi kaloi më shumë se tre vjet të burgimit.

Gruaja e tij, Lilian Tintori, shkroi në Tëitter se López ishte marrë nga shtëpia e tij, duke thënë se nëse diçka i ndodh bashkëshortit të saj, presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro është përgjegjës.

Derisa vajza e Ledezma, Vanessa ka postuar një video ku shihet se si babai i saj është marrë nga zyrtarët e Shërbimit të Inteligjencës në Venezuelë veshur me pizhama.

The dictatorship in Venezuela kidnaps @leopoldolopez from his house one hour ago @BBCWORLD @CNN @EL_PAIS @UNIVISIONpic.twitter.com/Xg3vA9ASkz

— Alexandra Franco G🔹 (@alexandrafranco) August 1, 2017