Lajmet e fundit nga Lajme video
-
Apeli, kërkohet rigjykim për Mujën - 17.05.2017 - Klan Kosova20:31, 17 Maj 2017
-
Rahovec, vritet një person - 17.05.2017 - Klan Kosova20:30, 17 Maj 2017
-
Pse LDK zgjodhi Avdullah Hotin si kandidat për kryeministër? - 16.05.2017 ...22:56, 16 Maj 2017
-
Aleksandër Lumezi kritikon prokurorët - 16.05.2017 - Klan Kosova22:56, 16 Maj 2017
-
PDK rikonfimon aleatët - 16.05.2017 - Klan Kosova22:55, 16 Maj 2017
-
Ora 7 - Mysafir: Ultramaratonisi i njohur amerikan, Michael Wardian - Klan ...14:36, 12 Maj 2017