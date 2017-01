0:07, 11 Janar 2017

Deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje, Rexhep Selimi duke folur për dështimin e arritjes së një projekt-rezolute lidhur me ndalimin e Ramush Haradinaj në Francë, ka thënë se fajin e ka mazhoranca e Kuvendit të Kosovës.

Sipas tij, fjalimet e mazhorancës ishin krejtësisht të ndryshme nga votat e tyre për projekt-rezolutën e propozuar nga AAK, dhe e mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën.

“Me gjithë diskutimet dhe pajtueshmërinë në aspektin verbal, më gjithë sygjerimet gjatë deklaratave, deklarimet e mazhorancës nuk ishin në përputhje me votimin e tyre”.

“Cilindo fjalim të mazhorancës do ta kisha votuar nëse do të përfshihej në një rezolutë të mundshme por në fakt, fjalimet ishin në mospërputhje me votën”.

Selimi që ishte i ftuar në Ballë për Ballë të emisionit Ora e Fundit në Klan Kosova ka deklaruar se Kuvendi me mazhorancën që ka është një institucion që dështon në vazhdimësi.

Ai ka insistuar se përgjegjësinë për dështimin e miratimit të një rezolute në seancën e gjatë të sotme të Kuvendit të Kosovës e mban mazhoranca.

“Mazhoranca pati vështirësi të mbledhë deputetët, por u mblodhëm disi, diskutuam dhe ata në fund nuk e mbështetën projekt-rezolutën e propozuar nga AAK dhe mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën”.

Ai ka thënë se shumica parlamentare nuk mund t’i thoshte “jo” Serbisë.

“Mungesa e unitetit brenda faktorit politik ka ndodhur për shkak të Serbisë, mazhoranca nuk ishte në gjendje t’i thoshte “jo” Serbisë, dhe të tregohej e dinjitetshme përballë tyre”.

“Ne kërkonim që Parlamenti i Kosovës t’i thotë “jo” Serbisë, dhe ne kërkuam këtë përballë kësaj çfarë po i bën Serbia Kosovës”.

Selimi ka deklaruar se problemi kryesor për Serbinë do të ishte ndalja e negociatave me Kosovën.

“Kështu Serbia do të detyrohej të reflektonte edhe për heqjen e emrave të qytetarëve të Kosovës nga listat e Interpolit ashtu si edhe të atyre që kërkon për shkak të aktitvitetit në kuadër të UÇK-së”.

