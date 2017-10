11:48, 22 Tetor 2017

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosjes, Rexhep Selimi, ka hedhur votën e tij.

Momentin e votimit, Selimi e dokumentoi edhe përmes një fotografie të postuar në profilin e tij zyrtar në Facebook, duke ftuar të gjithë qytetarët që të votojnë dhe të vendosin për ata që duhet të udhëheqin me komunat e tyre, njofton Klan Kosova.

“Sot votova për Kryetarin që do të udheheq Komunën time edhe në 4 vitet e ardhshme.

Sot votova edhe për atë qe do të më perfaqesojë në Asamblenë Komunale.

Ftoj qytetarët që të votojnë dhe të vendosin për ata që do të udhëheqin me komunat e tyre dhe per ata qe do t’i perfaqesojne ne Asambletë Komunale.

Vota jonë – vendimi ynë

Vendos me votë!”, ka shkruar më tej Selimi.

Interesante