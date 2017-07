15:19, 4 Korrik 2017

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Rexhep Hoti ka reaguar ndaj deklaratës së kryeministres serbe e cila ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën varet krejtësisht nga ajo se çfarë do të ndodhë me serbët në pjesën veriore të vendit, e për të cilët ajo kërkoi një lloj autonomie.

Hoti në një letër të hapur drejtuar shefes së ekzekutivit të Serbisë i ka bërë thirrje asaj që pas një kërkese të tillë të jenë të gatshëm edhe për autonomi në Luginën e Preshevës.

“Në qoftë se ju e përmendni «një lloj autonomie» për serbet në pjesën veriore të vendit tonë, fundja, si ta dëshironi ju, ju lutem të jeni të gatshëm për autonomi të ngjashme për Luginën e Preshevës”.

Lexoni letrën e tij të plotë të Hotit:

Rexhep Hoti; Një përgjigje znj. Kryeministre, Ana Brnabiq!

Kryeministrja serbe, Ana Brnabiq, ka deklaruar se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën varet krejtësisht nga ajo se çfarë do të ndodhë me serbët në pjesën veriore të vendit, e për të cilët ajo kërkon një lloj autonomie.

Në një intervistë për agjencinë amerikane të lajmeve Bloomberg, kryeministrja serbe tutje ka thënë se për statusin përfundimtar të Kosovës do të vendoset fare në fund të rrugëtimit.

«Avancimi drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën tani varet nga vetë Kosova nëse do t’u japë një lloj autonomie serbëve që jetojnë në veri të vendit»…, duke shtuar: «Çështja e përgjithshme e statusit do të vendoset krejt në fund të rrugëtimit».

Rrallë ndodhë që nga shteti ynë fqinj të kemi një deklarim kaq të thjeshtë dhe kaq të qartë.

Kjo gjuhë e qartësisë dhe e thjeshtësisë e thënë nga Kryeministrja, në dukje, e cilësuar në kazanin publik të Ballkanit, si e veçantë, në një medium Perëndimor, më saktë, prej andej ku ka filluar dhe mbaruar jetësimi i stories së suksesit të shtetit më të re të Europës, Republika e Kosovës, kërkon një vëmendje shumë më të veçantë.

Kur gjithë kësaj ia shtojmë edhe kërkesën e këtyre ditëve të zyrtarëve të saj në lidhje me postin e Kryetarit të Kuvendit për deputetët e Listës Serbe, atëherë përkufizimi i një qartësie merr formën e një meduze përfundimisht, thënë me figurë, të tejdukshme, e cila ose e pret fekondimin ose dëshiron të ta hedhë helmimin nga frika, nga natyra, nga instinkti, në këtë rast, nga interesi vital i kombit serb.

Po! Mund t’i përgjigjemi në shumë drejtime Kryeministres serbe, znj. Ana Brnabiq!

E para, kërkesa e juaj e thënë mund të marrë një përgjigje brenda ph-së së ekuivalencës së politikave çfarë bëjmë për komunitetet jo shumicë të dyja shtetet tona sovrane, demokratike e të pavarura:

A. Në qoftë se ju e përmendni «një lloj autonomie» për serbet në pjesën veriore të vendit tonë, fundja, si ta dëshironi ju, ju lutem të jeni të gatshëm për autonomi të ngjashme për Luginën e Preshevës;

B. Gjithashtu, zyrtarë të lartë të shtetit tuaj na ‘gjuajnë’ me propozime e kërkesa se posti i Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet t’i takojë deputetëve të Listës Serbe. Edhe pse kjo çështje te ne është një përcaktim Kushtetues znj. Kryeministre, në qoftë se ju keni vullnet serioz në këtë drejtim mund të bëjmë diçka të mirë gjithashtu. Në çastin që ju do ta aprovonit vendimin se posti i Kryetarit të Kuvendit në Republikën e Serbisë do t’u takojë shqiptarëve që jetojnë në trojet e tyre në Serbi, do ta gjejmë gjithashtu një rrugë dhe mënyrë që edhe në Kosovë të kemi një Kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga Lista Serbe. Me një fjalë, edhe ky propozim dhe kjo kërkesë, është në dorën tuaj.

E dyta, Ju thoni znj. Kryeministre se në fund të bisedimeve mbi normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona do të vendoset për statusin. Me lejoni t’Ju themi se bisedimet ndërmjet dy vendeve tona «për normalizim», siç e dini edhe Ju, bëhen për shumë qëllime e natyra komplekse. Por, ajo që thoni se vendoset në fund ka të bëjë ekskluzivisht për fatin tuaj të statusit të Republikës së Serbisë. Kjo do të thotë Serbi Perëndimore Europiane apo Serbi Lindore Rusiane.

Republika e Kosovës edhe për nga natyra e origjinës edhe si standard është europiane, autoktone europiane.

Po, populli i Republikës së Kosovës që i takon shqiptarëve dhe komuniteteve tjera që jetojnë në të, është vetë ashti i asaj që quhet qytetërim europian, kah, në fund të «bisedimeve për normalizim» do të vendos a do të vijë apo jo edhe Serbia.

BE-ja është në radhë të parë pjesë e këtij qytetërimi, por nuk është tërësia e këtij civilizimi, e nderuara kryeministre e Serbisë. As pronarja e saj. Ajo ka para, kapital e rregulla, por për më shumë mund të bisedojmë dhe do të bisedojmë edhe më të kur të vjen koha se sa është BE-ja vlerë e qytetërimit europian?!

Populli i Republikës së Kosovës ka standardin e investimit të asaj që quhet qytetërim europian, si vlerë materiale e shpirtërore, pa i përjashtuar asnjë popull apo individ a grup të kësaj hapësire qytetëruese.

Me këtë dua të them, zonja Ana Brnabiq, Kryeministre e nderuar, ne e kemi përcaktimin tonë në natyrë të çështjes, të proceseve, të fenomenit.

E kjo do të thotë se në themelet e qytetërimit europianë janë vetë etërit tonë me investimin e tyre material, ideor e shpirtëror.

Dhe kjo vlerë, si e tillë, na bënë të ndihemi krenarë, që jemi të tillë, si jemi.

Ftesa prej Republikës së Kosovës që Ju të jeni pjesë e këtij qytetërimi europian është e hapur, e sinqertë, e vetëkuptueshme edhe në kontributin që Ju keni dhënë në të kaluarën e largët apo të afërt për atë. Apo edhe sot!

Qytetërimi nuk ka logjikë përjashtuese. Asnjë kontestim për investimin e juaj si popull, si komb e si shtet për qytetërimin europian. Për defektet dhe gabimet e juaja Ju vetë duhet të merreni me to dhe neve nuk na takon t’u përzihemi aty.

Është vendimi i juaj, është përcaktimi i juaj është zgjidhja e juaj.

Unë në çdo mëngjes frymoj lirshëm edhe në kuptimit e të qenit shqiptar, sepse as në të kaluarën, as sot, populli, kombi ynë, nuk i ka rënë në qafë askujt, për ta veshur në zi shpirtin nga vuajtja, nga dhimbja, nga terrori a gjenocidi shtetëror a kolektiv.

Po Ju, zonja Kryeministre e Republikës së Serbisë?!