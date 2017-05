10:12, 9 Maj 2017

Jose Mourinho dëshiron që ta sjellë sulmuesin e Borussia Dortmund, Marco Reus, te Manchester United, raporton Don Balon, transmeton Klan Kosova.

Portugezi po e sheh gjermanin si zëvendësim të Wayne Rooneyt, i cili pritet ta lë Old Traffordin për Kinë gjatë këtij afati kalimtar veror.

Djajt e kuq me gjasë do të kenë konkurrencë nga Atletico Madrid për Reus, pasi që Diego Simeone nuk duket të jetë i kënaqur me performancat e Yannick Carrascos këtë stinor.

