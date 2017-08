19:13, 7 Gusht 2017

Reperi i njohur Gjiko i ka shpëtuar sot një aksidenti të rëndë, transmeton Klan Kosova.

Lajmin për këtë e ka bërë të ditur vetë reperi i cili ka postuar një fotografi në rrjetin social Instagram, ku shihet vetura e tij me të cilën është aksidentuar.

“E shrytëzoj rastin me e falenderu Zotin qe ma dha edhe ni shans me mujt me kone ketu n’mesin e juaj. Me naten e promshit e kutova qe kom shume njerez rreth vetit qe kane kurgjo tjeter pos dashni jom kthy ma i fort se kurr , gjithmone kom mu kon afer juve”,ka shkruar Gjiko.

