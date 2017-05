15:32, 28 Maj 2017

Ish- deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rrustem Mustafa e ka parashikuar fitoren e PDK-së në zgjedhjet e 11 qershorit.

Ndërsa ka thënë se nëse për ndonjë vendim parlamentar koalicionit do t’i duhen 80 vota, mund të llogarisin në LDK-në.

Rrustem Mustafa, i njohur si komandant Remi, nuk u fut në listën e kandidatëve për deputetë për shkak se u shpall fajtor për krime lufte.

Deklarata e plotë:

#FillimiRi-12 PDK me koalicionin e Fitores!

Do të fitoj shumicën solide 61 deputet në zgjedhjet e 11Qershorit.

Nëse na duhet shumica kualitative me 80 deputet,

Ldk me koalicionin #FillimiRi…

FillimiRi nuk ndalet!