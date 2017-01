18:49, 8 Janar 2017

Akset kombëtare në Shqipëri janë plotësisht të qarkullueshme dhe vetëm në ndonjë segment ka nevojë për përdorimin e zinxhirëve, shkruan Top Channel.

Ministria e Brendshme njoftoi se situata është nën kontroll dhe punonjësit e emergjencave gjenden në terren.

Sinoptikanët njoftojnë për një përmirësim të temperaturave në ditët e ardhshme, por që gjithsesi ato do të jenë nën zero ndërsa në zonat e ftohta malore, do të vijojnë temperaturat tepër të ulëta.

Por, temperaturat e ulëta nën zero kanë krijuar një situatë të pazakontë prej dekadash në rrethin bregdetar të Durrësit. Bora ia ka lënë vendin ngricës. Rrugë, trotuare dhe sheshe ndodhen nën pushtetin e ngricës duke e vështirësuar ndjeshëm lëvizjen.

Ky mot i ka kapur të papërgatitur banorët e bregdetit të pamësuar për të përballuar temperatura kaq të ulëta dhe lëvizjen në ngricë, ku nuk kanë munguar dhe rrëshqitjet e pësimet e frakturave.

