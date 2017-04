11:44, 28 Prill 2017

Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës, Elmi Reçica, në kuadër të pjesëmarrjes në Konferencën Ndër-parlamentare për Politikë të Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë dhe për Politikë të Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes, e cila po mbahet në Maltë, në ditën e parë të saj, ka mbajtur një fjalë rasti.

Në adresimin e tij para të pranishmëve, ai ka konfirmuar përkushtimin e Kosovës dhe të qytetarëve të saj për t’u bërë pjesë e BE-së, pasi që, siç tha ai, ekziston bindja se brenda BE-së do të realizohen aspiratat e tyre.

Reçica tha se Kosova dhe institucionet e saj janë të vendosura dhe aktive në parandalimin dhe luftimin e dukurive negative, duke filluar nga terrorizmi, lëvizjet e pakontrolluara të qytetarëve dhe të të gjithë faktorëve të tjerë negativë, të cilat mund ta rrezikojnë BE-në.

“Kosova është njëra nga vendet më stabile në rajon dhe këtë e ka dëshmuar se ka marrëdhënie shumë të mira me fqinjët e saj, Malin e Zi, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Me ndërmjetësimin e BE-së, po zhvillohen bisedimet me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Është e vërtetë qe ka ngecje dhe mungesë të realizimit të marrëveshjeve të nënshkruara, por shpresojmë se me ndërmjetësimin e BE-së do të ecim përpara në këtë drejtim”, theksoi Reçica.

Duke folur për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit dhe realizimin e saj, kryetari Reçica tha se Kosova është duke bërë përpjekje maksimale për t’i plotësuar të gjitha kriteret që dalin para saj në këtë proces.

“Është thënë nga shumë folës se BE-ja duhet të jetë shumë prezente në Ballkanin Perëndimor, pasi që kjo prezencë ndikon në stabilizimin e rajonit dhe ndihmon këto vende të përafrohen me vendet e BE-së”, theksoi kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme, Elmi Reçica, transmeton Klan Kosova.

