13:25, 1 Qershor 2017

Reali i Madridi është gati për të thyer rekordin botëror të transferimeve në merkato. Kampionët e Spanjës me në krye Ziendine Zidane janë të gatshëm që të bëjnë çmenduri për të transferuar Eden Hazard.

Sipas “The Sun”, Los Blancos është gati që të paguajë 100 milionë paund, ose 115 milionë euro për lojtarin e Chelsea-t. Zidane e pëlqen prej kohësh yllin belg, dhe i ofron një rol titullari në sezonin e ardhshëm, teksa pritet që i sakrifikuari të jetë Bale.

Nëse transferimi do të përfundojë me sukses, do të bëhej si transferimi më i shtrenjtë në histori. Deri më tani rekordi mbahej nga Paul Pogba, i cili u transferua te United për 105 milionë euro.

Interesante