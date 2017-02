15:34, 17 Shkurt 2017

Alvaro Morata do të jetë titullar në ndeshjen Real Madrid – Espanyol.

Kështu ka thënë trajneri Zinedine Zidane duke shtuar se ai është më se i gatshëm që ta ndihmojë ekipin.

“Nuk do të doja që Morata që largohej në fund të sezonit”.

“Ai kishte minuta loje, sa kishte edhe Karim Benzema, po që ka zhvilluar lojë”.

“Kjo është shtëpia e tij”, ka thënë Zidane.

“Ai do të luajë nga fillimi dhe kjo nuk është ndeshja e fundit që ai do të paraqitet nga fillimi. Por që nuk mund ta ndaloni këtë – përherë do të ketë lojtarë që do të kenë minutash më shumë se disa të tjerë”, ka theksuar ndër tjera Zidane./Klan Kosova/

