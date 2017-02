17:40, 15 Shkurt 2017

Real Madrid është pranë nënshkrimit të një marrëveshje me kompaninë e veshjeve Under Armour, nga e cila do të përfitojnë plotë 150 milionë euro për një vit.

Gjiganti amerikan ka shprehur interes për të veshur ekipin spanjoll, ku tashmë kanë nisur edhe bisedimet për arritjen e një marrëveshje.

Presidenti i Real Madrid njihet për marketingun e mirë që bën dhe kjo ofertë ka gëzuar të gjithë madrilenët pasi shuma është e konsiderueshme.

