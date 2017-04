11:31, 5 Prill 2017

Cristiano Ronaldo dhe Gareth Bale do të mungojnë në përballjen e Real Madrid me Leganes, të mërkurën.

Me këto mungesa do ta fusë ekipin në fushë Zinedine Zidane, i detyruar t’i përgjigjet përballjeve të radhës në gara.

Strategu francez ka vendosur që dy yjet e skuadrës dhe Toni Kroos të pushojnë këtë ndeshje, që të jenë të gatshëm për të tjerat që i presin.

Ndërsa për shkak të lëndimit do të mungojë edhe Raphael Varane, i cili nuk do të jetë i gatshëm as për përballjet me Barcelona dhe Bayern Munich.