14:00, 28 Tetor 2017

Real Madrid e ka vënë në radar sulmuesin e Manchester United, Marcus Rashford, si plan rezervë, nëse nuk arrin ta transferojë Harry Kane.

Nënshkrimi me Rashford ka marrë miratimin e Cristiano Ronaldo, dhe kjo do të thoshte që Karim Benzema do të qëndronte në Santiago Bernabeu derisa 19 vjeçari të përshtatej me skuadrën.

