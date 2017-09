12:14, 14 Shtator 2017

Real Madrid është afër që të nënshkruajë me një tjetër talent brazilian, Rodrigo Rodrigues, sipas presidentit të klubit aktual të djaloshit.

17 vjeçari që luan për Gremio Novorizontino, fitoi vëmendje kur debutoi kundër Santos.

“Rodrigo është në Madrid duke kryer testet mjekësore, dhe nëse nuk ndodh diçka e paparashikueshme, ai do të nënshkruajë për gjashtë stinorë me Real Madridin”, tha presidenti i Gremio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos për gazetën AS.

Interesante