22:28, 27 Prill 2017

Kryeparlamentari Kadri Veseli, ka reaguar në lidhje me dhunën e shkaktuar në Parlamentin e Maqedonisë.

Në një status të publikuar në facebook, Kryetari i Kuvendit të Kosovës kërkon nga faktori politik në Maqedoni për ruajtur paqen dhe stabilitetin, njofton Klan Kosova.

Kjo sipas Veselit është në interesin e të gjithë popujve në rajon.

Për më shumë ja reagimi i tij i plotë:

”Jam i shqetësuar me zhvillimet e orëve të fundit në Maqedoni, të cilat po i përcjellim me vëmendje të shtuar. Maqedonia është një shtet mik, që e ka pranuar pavarësinë e Kosovës. I bëjmë thirrje faktorit politik që të ruajë paqen dhe stabilitetin. Është në interesin e të gjithë popujve në rajon që të ruhet stabiliteti dhe që krizat të zgjidhen me mjete politike”, përcjellë Klan Kosova.

Interesante