13:32, 1 Gusht 2017

Pas largimeve të fundit nga radhët e Lëvizjes Socialiste për Integrim drejt Partisë Socialiste, ka reaguar deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji.

Ai me anë të një postimi në faqen e tij në “Facebook”, ka thënë se paraja është arsyeja e këtyre lëvizjeve, sepse paraja është zoti i atyre që blejnë dhe i atyre që blihen, shkruan gazeta Shekulli.

Statusi i plotë i tij:

Paraja eshte zoti i tyre! Rilindja e turperoi veten duke treguar perbuzje per te gjitha virtytet njollosi me te gjitha veset qeverisjen ne 4 vjet. Po njesoj po vazhdon me avazin e vjeter dhe ne mandatin e ri, me te njejten gjuhe perçarese dhe urrejtje me te njejtin stil te blerjes se kujtdo!

Po ble dhe po ben bashke nje bandë mjerane mercenaresh, i ble me pozicione ne administrate, i majm mire me parate qe vijne nga abuzimi dhe keqtrajtimi i qytetareve dhe me pas i turr ne zgjedhje te dhunojne dhe te blejne ke te munden! Keta njerez qe shesin veten per 5 aspra e qe kapardisen zyrave te shtetit vetem me damken e “shkolles se jetes” dhe qe sillen pa asnje lloj ndergjegje por avantazh kane vetem pelivanllekun jane turpi i kesaj shoqerie! Me te turpshem jane bleresit qe me parate e krimit dhe korrupsionit qe po shkaterron Shqiperine iu jane turrur me oferta per te blere ke te munden, kjo eshte risia e fillimmandatit! Keta nuk ndalen para asgjeje, jane pa skrupuj morale, pa cipe dhe pa asnje therrime virtyti. Vesi eshte virtyti i tyre, paraja eshte Zoti i tyre!

Interesante