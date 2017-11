Më shumë se 20 njerëz janë vrarë pasi një person ka sulmuar në një Kishë Baptiste në Sutherland Springs, Teksas, transmeton Klan Kosova.

Në lidhje me sulmin ka reaguar edhe Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, i cili përmes llogarisë zyrtare në Tëitter ka theksuar se është duke e përcjellë rastin nga Japonia.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017