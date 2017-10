16:19, 4 Tetor 2017

Demokracia Studentore ka reaguar ndaj deklarimeve të kandidatit të AKR-së, për Kryetar të Prishtinës, Selim Pacollit, i cili në fushatën e djeshme zgjedhore, tha se do e zhvendosë Universitetin e Prishtinës për ta rikthyer atë në një qendër Islamike, transmeton Klan Kosova.

Në një komunikatë të dërguar për media, në reagimin e tyre shkruan:

”Demokracia Studentore reagon ndaj deklaratës së kandidatit për kryetar të komunës së Prishtinës z.Selimi Pacolli, askush nuk mundet ta zhvendos Universitetin e Prishtinës dhe ta rikthej në qendër Islamike!

Mexhid Ramusa nga Organizata “Demokracia Studentore” shprehet se ne studentët e Republikës së Kosovës jemi të shqetësuar nga deklaratat dhe planin e kandidatit për kryetar të Komunës së Prishtinës nga radhët e AKR-së z. Selim Pacolli në lidhje me planin e zhvendosjes së UP-së për ta shndërruar në një qendër Islamike!

Ne studentët ja rikujtojmë z. Pacollit që as Serbia në kohen e okupimit nuk ka mundër ta zhvendos universitetin e Prishtinës në objekt kishtar e cila me dhunë ka tentuar dhe e ka vendosur Kishën Ortodokse ne Kampusin Universitar dhe as një herë nuk ka mundër ta vë në funksion, por as ju nuk mundeni pasi UP-ja është tempull i dijes dhe jo tempull i objekteve fetare.

Ne si student të republikës se Kosovës, kemi nevojë për zhvillimin e sektorit te Teknologjisë Informative Laboratorë liberalizim të vizave, depolizim të universiteteve, punësime e jo për qendra islamike!”

Klan Kosova realizoi edhe kronikë një ditë më parë për premtimin e djeshëm që Selim Pacolli nga AKR dha për zhvendosjen e UP-së e aty të ndërtojë Qendër Islamike.