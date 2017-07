16:37, 13 Korrik 2017

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë kundër Bedrija Ejupagiq, drejtorit të Drejtorisë për Emergjenca dhe Siguri në Komunën e Prizrenit, për rastin e vdekjes tragjike të Xheneta Gashit vitin e kaluar kur një shtëpi u shemb në rrugën “Marin Barleti”, në Prizren, njofton Klan Kosova.

“Sipas aktakuzës, i akuzuari B.E., në cilësi të personit përgjegjës pranë Komunës së Prizrenit, përkatësisht drejtor i Drejtorisë për Emergjenca dhe Siguri në Komunën e Prizrenit, nga pakujdesia nuk ka ndërmarr masat për vendosjen e pajisjeve mbrojtëse përreth shtëpive para shembjes, në rrugën ‘Marin Barleti’ në Prizren për të evituar rrezikun, në atë mënyrë që me datë 06.06.2016, rreth orës 15:30 minuta., fëmija Xh.G., e lindur me datë 07.08.2012 derisa ishte duke luajtur në rrugë nga shembja e shtëpisë pëson plagë në kokë dhe në trup, ashtu që nga plagët e marra ndërron jetë”, shpjegohet në njoftimin e prokurorisë.

“Me këto veprime i akuzuari B.E., ka kryer veprat penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm dhe mos evitimi i rrezikut nga neni 370 paragrafi 1 të KP-ës”.

Prokuroria kishte nisur hetimet edhe për dy zyrtarë të tjerë me inicialet, N.K., B.B., por aktakuza është ngritur vetëm për B.E.

