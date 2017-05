13:08, 5 Maj 2017

Të dënuarit për vepra që lidhen me terrorizëm në Rastin “Badovci” do të gjykohen përsëri, pasi Gjykata Supreme ka anuluar vendimin e themelores në lidhje me veprën e terrorizmit, shkruan KALLXO.com.

Lajmin për kthimin në rigjykim të rastit “Badovci” e ka konfirmuar Albana Kelmendi, avokatja e Besnik Latifit.

Në vendimin e Gjykatës supreme të siguruar nga KALLXO.com thuhet se është miratuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e bërë nga mbrojtësit e të akuzuarve.

Supremja në vendim anulon dënimet e të akuzuarve për vepra terroriste, ndërsa i le në fuqi ato që kanë të bëjnë me armëmbajtje pa leje.

Në këtë rast të akuzuar ishin Besnik Latifi, Gazmend Haliti, Milazim Haxhiaj, Fehmi Musa dhe Enis Latifi.

