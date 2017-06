19:15, 12 Qershor 2017

Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika ka konstatuar se nuk është me rëndësi se a prodhojnë zgjidhje këto ndryshime dramatike në zgjedhje, por se është një realitet i ri që duhet të pranohet, njofton Klan Kosova.

“Nuk munden zgjedhjet e reja të krijojnë krizë, nuk ka logjikë”, tha ai në Info Magazine të Klan Kosovës.

Sipas tij, zgjedhjet e reja janë mbajtur për të krijuar insitucione të reja me qasje të ndryshme.

Se kush me kë aranzhohet e se kush bëhet kryeministër, do të përcaktohet me faktin se kush prezenton një shumicë te presidenti, andaj do të bie barrë e madhe mbi presidentin.

Për Rashitin, Ramush Haradinaj do të jetë mandatari i parë dhe e konsideron kandidat serioz për t’u bërë kryeministër, porse varet nga aftësitë e tij dhe marrëveshjet e tij politike se çfarë ofron ai.

Ndërkaq ai mendon se në lojë mund të jenë edhe kryeministra të tjerë, duke e cilësuar Shpend Ahmetin si preferencë të LDK-së, në rast se bëhen bashkë me Vetëvendosjen.

“Po e shoh një kohezion të ri në rritje mes dy subjekteve karshi PAN-it”, tha Rashiti duke iu referuar Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Interesante