20:23, 30 Tetor 2017

Behgjet Pacolli, u tregua i vonshëm kur të hënën erdhi për raportim në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme, njofton Klan Kosova.

Por me t’u rehatuar në karrige, shefi i diplomacisë, menjëherë u përball me pyetjen se cka do të bëjë Qeveria me çështjen më të nxehtë politike të këtyre viteve, Demarkacionin me Malin e Zi.

Shpjegimin e nisi dhe e përfundoi me porositë që i mori nga Podgorica zyrtare, ku ishte në vizitë, javë më parë.

Gjatë raportimit që zgjati mbi dy orë, në korridor u ndez alarmi i sigurisë, por doli që kjo të jetë dicka aksidentale.

Kronikë nga gazetari Besnik Tahiri

Interesante