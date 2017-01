16:36, 26 Janar 2017

Parlamentaret Europiane kanë diskutuar në Strasburg progresraportin vjetor për nëntë vendet anëtare nën monitorim, ndër to edhe Shqipëria.

Reporterët Andrej Hunko dhe Joseph O’Reilly kanë vënë në dukje se zbatimi praktik i reformës në drejtësi dhe në veçanti i Vettingut, rivlerësimi i të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptarë mbetet kusht edhe në hapjen e negociatave të anëtarësimit në BE. Reforma në Gjyqësor shihet si kontribuuesi kryesor në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar.

“Klima e tensionuar politike vijon në Shqipëri. Është me rëndësi që të arrihet konsensus mes të gjithë faktorëve politikë për reformën elektorale në mënyrë që të gjejnë zgjidhje problematikat e shfaqura në zgjedhjet e kaluara, mbi bazën e rekomandimeve që ka dhënë Komisioni i Venecias dhe Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës”, thuhet në raport.

Bazuar në traditën problematike, Shqiptare me procesin zgjedhor dhe sidomos me numërimin e votave, reporterët Andrej Hunko dhe Joseph O’Reilly nënvizojnë se ndryshimet e pritshme në kodin elektoral shqiptar nuk janë në vetvete të mjaftueshme për të zgjidhur problematikat që shfaqen ditën e zgjedhjeve. Ndaj kërkohet angazhimi politik nga të gjithë faktorët politikë për të zhvilluar më 18 qershor zgjedhje të vërteta demokratike, duke e zbatuar plotësisht dhe me mirëbesim kodin elektoral.

Pjesë të rëndësishme në raportin për Shqipërinë ka zënë vijimi i procesit të dekriminalizimit. Këshilli i Europës kërkon që të krijohen kushtet për zgjidhjen përfundimtare të problemit të pronave, si dhe krijimin e kushteve për një media profesionale dhe të pandikuar nga politika.

Për sa kohë nuk ka rezultate të prekshme dhe konsensus politik për reformat, Shqipëria do të mbetet në listën e monitorimit krahas Armenisë, Azerbajxhanit, Bosnje Hercegovinës, Gjeorgisë, Moldavisë, Federatës Ruse, Serbisë dhe Ukrainës, shkruan Top-Channel, përcjellë Klan Kosova.

