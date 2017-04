18:50, 16 Prill 2017

Shqipëria ka një ambient të polarizuar politik, i cili mund të ndikojë në zhvillimin e procesit zgjedhor në zgjedhjet e 18 qershorit, thuhet në një raport të Zyrës së OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut, ku është analizuar gjendja parazgjedhore në Shqipëri.

Në këtë raport të OSBE/ODIHR-it, i përgatitur pas një misioni tre ditorë – nga gjashtë deri me nëntë mars – i ftuar nga vet qeveria e Shqipërisë, theksohet edhe mungesa e ndjekjeve të rekomandimeve paraprake të OSBE/ODIHR, por edhe disa problem të tjera.

Problemet sipas OSBE/ODIHR, ku misioni i tyre duhet të përqendrohet gjatë vëzhgimit të zgjedhjeve janë edhe; regjistrimi i votuesve dhe kandidatëve, mbarëvajtja e kampanjave, ku përfshihet edhe blerja potenciale e votës, presioni dhe abuzimi me burime administrative; pastaj mbulimi nga mediat, implementimi i rregullores për financimin e kampanjave etj.

Raportin, të cilin e ka Klan Kosova, është i hartuar nga misioni dhe në bazë të këtyre gjetjeve edhe OSBE/ODIHR vendosë nëse do të ndërmarrë një aktivitet vëzhgues dhe në çfarë forme do ta bëjë, për t’iu përshtatur më mirë nevojave.

Gjatë tri ditëve misioni ka pasur shumë takime me krerë institucionalë, me ata partiakë, me udhëheqës të mediave, shoqërisë civile dhe të tjerë relevantë.

Kështu OSBE/ODIHR, bazuar në gjetjet e tyre, do të kërkojnë nga shtetet pjesëmarrëse të OSBE-së, që të dërgojnë në Shqipëri 30 vëzhgues që do të qëndrojnë më gjatë, ku do ta përcjellin procesin elektoral në tërë vendin, dhe 300 të tjerë, në afat më të shkurtër për të vëzhguar në ditën e zgjedhjeve, përfshirë votimin, numrin e votave dhe nxjerrjen e rezultateve, njofton Klan Kosova.

klankosova.tv

