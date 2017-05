18:59, 15 Maj 2017

Në Bashkinë më të madhe të fituar nga Partia Demokratike në zgjedhjet vendore të 2015, Kryeministri Edi Rama u ndal gjatë tek vendimi i kësaj partie për të mos hyrë në zgjedhjet e 18 qershorit.

Rama ftoi demokratët që jo vetëm të dalin të votojnë në zgjedhjet e 18 qershorit, por edhe për diçka tjetër.

“Unë nuk u them atyre që janë mësuar të votojnë Partinë Demokratike që të anëtarësohen me Partinë Socialiste, por u them që më 18 qershor bashkoni votën tuaj me tonën në mënyrë që të ndëshkojmë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar, në mënyrë që të kemi më shumë punë, më shumë rritje ekonomike. Aty ku drejtësia nuk është e drejtë nuk mund të kemi zhvillimin që duam”, u shpreh ai, shkruan Top Channel.

Kryeministri e cilësoi votën për Partinë Socialiste më 18 qershor si votë hakmarrjeje kundër padrejtësive.



Rama tha se vendimi i PD për të mos hyrë në zgjedhje është vendim i marrë nga drejtuesit e saj dhe jo nga demokratët.

“Është zgjedhja e atyre që janë në krye të saj, nuk është zgjedhja e demokratëve që mendojnë si njerëz normalë”, tha ai.

“Ka vetëm një garanci sot për sot për të bërë Shqipërinë që duam dhe kjo garanci është Partia Socialiste e Shqipërisë”, deklaroi Kryeministri.

