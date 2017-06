12:10, 10 Qershor 2017

Kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi elektoral me banorët e Librazhdit, theksoi se Partia Socialiste është partia e vetme që mund të rrisë ekonominë e vendit.

“Jam shumë i bindur që në 25 qershor, do të lihen në shtëpi flamujt e partive dhe në qendrat e votimit do të votohet kuqezi. Jam shumë i bindur që çdo prind demokrat do të votojë për të vazhduar të fuqizojmë arsimin për fëmijën e tij dhe jo për t’i gjetur Lulit një punë që nuk e bën dot”, shtoi kryeministri, shkruan Top Channel.

Më tej, Rama bëri edhe një premtim: “U them atyre që na kanë votuar në vitin 2013 se nuk kemi bërë sa duhet, por sa kemi mundur. Por, nëse na jepni fuqi të plotë, në 4 vitet e ardhshme do të bëjmë 4-fishin e atyre që kemi bërë në këto 44 muaj”.



