14:59, 1 Gusht 2017

Jo më larg se dje kryeministri shqiptar, Edi Rama kërkoi dorëheqjen e drejtorëve të siptaleve në vend brenda 24 orëve, me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit shëndetësor.

Sipas kryeministrit, spitalet janë keqmenaxhuar nga drejtorët, edhe pse këta të fundit u emëruan po nga vetë Rama.

Por siç duket drejtorët e spitale nuk janë plotësisht dakort më këtë vendim të kryeministrit, duke qenë se deri më tani nuk raportohet për asnjë drejtor që ka dhënë dorëheqjen.

Mësohet se një pjesë e mirë e këtyre drejtorëve në rrethe janë shprehur se do të vijojnë të jenë në detyrë për të përballuar fluksin e shërbimeve gjatë muajve të verës, shkruan Lapsi.al.

Kështu drejtori i Spitalit të Sarandës, Lushnjes, Kukësit, Gjirokastrës, Tepelenës dhe Përmetit janë shprehur se nuk do të japin dorëheqjen. Ndërsa drejtoresha e spitalit të Vlorës është me leje deri në fund të muajt gusht dhe për rrjedhojë nuk do të japë dorëheqjen.

