10:09, 30 Prill 2017

Kryeministri i Shqipërisë, njëherësh kryetar i Partisë Socialiste, Edi Rama ka treguar se kjo parti Kongresin e saj do ta mbajë më 9 maj, në Ditën e Evropës.

Në këtë ditë pritet të miratohet programi elektoral për fushatën zgjedhore, transmeton Klan Kosova.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka publikuar edhe këngën që do t’i shoqërojë gjatë fushatës.

Ky është postimi i plotë i Ramës si dhe kënga “David Guetta ft. Zara Larsson – This One’s For You Albania”:

“MIRËMËNGJES 😀

dhe ju uroj një të djelë të qetë me këngën që mes 1797 propozimeve është përzgjedhur të na shoqërojë në rrugën drejt 18 qershorit të Fitores2017 👍

Shorti për ndarjen e çmimeve të fituesve mes propozuesve të kësaj kënge fantastike do të hidhet gjatë Kongresit të Partisë Socialiste, që do te zhvillohet në Ditën e Europës, më 9 Maj 🇪🇺 🇦🇱”.





