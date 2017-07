20:27, 13 Korrik 2017

Gjatë degjesës publike në Durrës, kryeministri Edi Rama ka ironizuar PD-në dhe LSI-në, teksa tha se këto dy parti do të bashkohen në një koalicion të gjerë opozitarë tani që filloi vettingu.

“Ata të kazanit politik, dhe ata të tjerët që janë me shpatulla për muri sepse Vettingu ka filluar dhe do ta shikoni që kur Vettingu të japë rezultate konkrete, do të bashkohet dhe nuk do të jetë më një bashkim ca me çadrën dhe jashtë çadrës, por një bashkim i fortë interesash”, u shpreh Rama, shkruan Lapsi.

