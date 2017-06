19:52, 27 Qershor 2017

Partia Socialiste zhvilloi një tubim festiv në sheshin “Skënderbej” pasditen e sotme pasi numërimi i votave shkoi drejt fundit dhe rezultati është në favorin e tyre me 74 deputetë.

Ai tha se populli zgjodhi Partinë Socialiste për të qeverisur e vetme vendin. Rama tha se fitorja është e Shqipërisë.

“Ata kanë zgjedhur të ardhmen dhe na kanë thënë të gjithëve se Shqipëria që duam është mbi të majtën dhe mbi të djathtën, misioni i të zgjedhurve është puna për Shqipërinë dhe jo puna e kacafytjeve dhe interesave për pushtetarët. Populli zgjodhi PS për ta udhëhequr vendin si fuqi e vetme qeverisëse dhe duke e pranuar me emocion dhe përulësi këtë zgjedhje, ne do të qeverisim me forcën e shembullit për të gjithë dhe jo me shembullin e forcës për të tjerët. Sfidat sot janë shqiptare, jo socialiste dhe demokrate, të vjetra dhe të reja, të të njëjtit atdhe, të të gjithëve. U them të gjithëve që fitorja është e Shqipërisë dhe merita është e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, barra e madhe e përgjegjësisë për të zgjedhurit e tyre. Shqiptarët nuk zgjodhën për Shqipërinë që kemi, por për atë që duam. Ata duan të provojnë se sa të mirë mund të jemi ne nëse do e kishim timonin të vetëm”, u shpreh Rama, shkruan Top Channel.

Edi Rama tha se nga sot prioritet do të jetë reflektimi mbi gabimet e bëra deri tani.

